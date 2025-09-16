Paula Badosa lidera a España en la Billie Jean King Cup de China

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

España llega con todo a Shenzhen (China) para la disputa de la Billie Jean King Cup. Carla Suárez, la capitana del equipo español, ha podido contar para este torneo con Paula Badosa, Jessica Bouzas, Cristina Bucsa, Leyre Romero y Aliona Bolsova.

El debut se producirá este miércoles, alrededor de las 22.00 hora española, ante un equipo fuerte como es Ucrania, que cuenta en sus filas con Elina Svitolina, número 13 del mundo, Marta Kostyuk (26), Yuliia Starodubtseva, y las doblistas Lyudmyla Kichenok y Nadiia Kichenok. Pese a la ausencia de Dayana Yastremska, Ilya Marchenko ha podido contar con un equipo de lujo con dos muy buenas 'singlistas' como Svitolina y Kostyuk, y un sólido dobles con las hermanas Kichenok.

La eliminatoria de cuartos de final contra las ucranianas seguirá el formato de tres partidos, dos individuales primero y un dobles en caso de que fuera necesario y no estuviera ya decidido el cruce. Las principales opciones de España pasan por Badosa, que no compite desde Wimbledon, y por Bouzas, que está completando la mejor temporada de su carrera, además del dobles, donde Carla Suárez tiene a una campeona de WTA 1000 y bronce olímpico como Bucsa. "Han sido un par de meses difíciles", reconoció la catalana.