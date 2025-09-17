Cultural y SD Ponferradina reclaman medidas para paliar los efectos de los incendios

Bajo el lema 'El fútbol, por nuestra tierra', se presentó en la sede de la Federación Española de Fútbol el partido solidario en favor de las víctimas de los incendios que este verano asolaron la provincia leonesa y buena parte del noroeste de España. Un evento que se celebrará el 24 de septiembre en el Reino de León desde las 20.00 horas con la presencia de la Cultural, la SD Ponferradina, el Zamora y el Ourense.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, insistió en que "el fútbol tiene que estar ahí apoyando a los afectados, así que felicito a los impulsores de la iniciativa. Ojalá esto no vuelva a suceder, al menos no con estas dimensiones".

Por su parte, el presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto 'Silvano', recordó la pena que siente tras cómo han quedado Las Médulas y otros territorios. "Pido que todo el mundo colabore o bien yendo al estadio o con la final cero a través de Bizum. La Ponferradina quiere ayudar a que su tierra salga adelante, es lo mínimo que podemos hacer".

Natichu Alvarado, consejera ejecutiva de la Cultural, recordó el "dolor y la devastación" que vivió este verano. "Los cuatro clubes representamos a aficiones que tienen muy claro el valor de lo que ha ocurrido. Hay que llenar el Reino, es un día difícil, pero es obvio que tiene que ser así. Es el momento perfecto para agradecer a los que estuvieron en primera línea y también para exigir que se pongan medidas y medios en zonas menos pobladas".