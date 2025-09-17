El Barça inicia el camino a la sexta

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

El Barcelona, sentado en la mesa de los candidatos a conquistar la Liga de Campeones, inicia en el mítico estadio de St James’ Park de Newcastle su camino a Budapest (21.00 horas, en Movistar), sede de la final de la presente edición de la competición, sin su estrella, Lamine Yamal, pero con la ilusión de conquistar un trofeo que no levanta desde 2015. El delantero de Mataró, que arrastra unas molestias en el pubis que le impidieron jugar contra el Valencia, también se perderá el debut en la fase liga de la ‘Champions’ de su equipo, que buscará sumar tres puntos en Inglaterra para afrontar con confianza la visita del París Saint-Germain, defensor del título, en la segunda jornada.

El Newcastle será una buena primera piedra de toque para refrendar las fantásticas sensaciones que el equipo de Hansi Flick mostró frente al Valencia en LaLiga. El Barça goleó (6-0) y recordó a aquel equipo que el curso pasado conquistó el triplete estatal —Liga, Copa del Rey y Supercopa de España— y tocó con la punta de los dedos la final de la ‘Champions’ en San Siro.

Superar la barrera de la penúltima eliminatoria y ganar, al fin, la sexta ‘orejona’ de la historia del club es un objetivo realista para un plantel que en un año ha experimentado una metamorfosis fulgurante bajo las órdenes de Flick.

Sin excusas

Pese a la baja de su estrella, que se suma a las del lateral Alejandro Balde, el centrocampista Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y el portero Marc-André ter Stegen, el Barça presentará en Newcastle un equipo de garantías con Pedro González ‘Pedri como director de orquesta indiscutible y Fermín López en estado de gracia. El centrocampista andaluz, que en verano recibió el interés del Chelsea, viene de firmar un doblete, al igual que Raphael Dias ‘Raphinha’ y Robert Lewandowski, ambos suplentes frente al Valencia el domingo pasado en Liga.