Sigue en directo el partido SD Ponferradina-Guadalajara, minuto a minuto

18:57 19/09/2025

La Deportiva abre la jornada 4 de Liga recibiendo desde las 19.15 horas al Deportivo Guadalajara en El Toralín (seguimiento minuto a minuto en www.diariodeleon.es; emisión televisiva en LaLiga+, Football Club, Castilla la Mancha Televisión, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi; y emisión radiofónica en Onda Bierzo), un choque al que acude el equipo berciano tras dos derrotas seguidas y el alcarreño después de ganar en las dos últimas fechas. Desde el club local se recela del horario, pues podría afectar de forma sensible a la presencia de aficionados en las gradas.

Sin Esquerdo, que no estará disponible como pronto hasta el próximo partido en casa ante el Real Madrid Castilla, con Vasco tocado, Kysil con la selección y Lian sin ritmo de competición, aunque entra en la lista, Fernando Estévez cuenta con el resto del plantel. El técnico andaluz introduce cuatro cambios, destacando los dos centrales, pues entran Undabarrena y Andújar, y dos jugadores del centro del campo: Fede San Emeterio y Borja Vázquez.

La Deportiva no ha sumado nunca tres derrotas seguidas en 1ª Federación.

A pesar de perder en la jornada inicial 0-2 ante el Tenerife, el recién ascendido Deportivo —nombre con el que se designa al CD Guadalajara en Castilla la Mancha— suma 6 puntos y llega a Ponferrada en puesto de play off. El técnico, Pere Martí, que como futbolista ya se enfrentó a la Deportiva con el Elche, podría repetir el once que sacó ante Unionistas la semana pasada. En él destacó Salifo, autor de los dos goles del triunfo. Está en el centro de la defensa del ex blanquiazul Jorge Casado, y en el extremo derecho Alberto Gil, fichado del Ourense CF y posiblemente la incorporación más destacada del verano junto a Pablo Muñoz, que llegó del Marbella FC.

Dirige el choque Imanol Irurtzun Artola (Comité Navarro), con el que la Ponferradina ha perdido las dos veces que le ha pitado: 1-2 ante la Cultural en octubre del 2023 y 2-0 contra el Tarazona en marzo del 2024. Fueron respectivamente las primeras derrotas en el banquillo berciano de Íñigo Vélez de Mendizábal y de Juanfran García.

No es el conjunto morado un rival que se le dé históricamente bien a la Deportiva. En la segunda y última visita, en marzo del 2013 en 2ª División, empató 2-2 en un choque que en el minuto 1 estaba 1-0 y en el 6 iba 1-2. Lo entrenaba Carlos Terrazas y militaban en él Álvaro Antón y Cristian Fernández. Los tres serían luego blanquiazules. Ya lo había sido y jugó ese choque Aitor Fernández. Y participó el hoy portero culturalista Édgar Badía. La otra visita acabó 1-2 en febrero del 2008 en 2ª División B y el 2º gol lo logró Iván Moreno, que luego también sería blanquiazul.