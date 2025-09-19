Sigue en directo el partido SD Ponferradina-Guadalajara, minuto a minuto
SD Ponferradina
Sergio Benito (58')
En directo
1
1
CD Guadalajara
Samu Mayo (34')
Serie de rechaces en el área berciana con remate final de Samu Mayo que salva la defensa.
Rechace en la frontal del área de la Deportiva, empalma Neskes y salva sobre la línea Undabarrena con Prieto batido.
Gol de la Deportiva
1-1-Error en la entrega atrás de Cera, roba Sergio Benito, recorta al portero y manda a las mallas.
Pared de Keita con Sergio Benito y el remate del primero lo atrapa con seguridad el arquero.
Centro con rosca de Andoni López al que no llega por centímetros de cabeza Sergio Benito.
Remate de cabeza cruzado de Borja Valle en un córner.
Julio Martín empalma muy alto un balón suelto tras un córner.
Derechazo alto de Alberto Gil.
Se reanuda el choque tras el descanso
Empieza la 2ª parte.
Sergio Benito x Borja Vázquez y Frimpong x Borja Vázquez.
Descanso
SD Ponferradina 0-CD Guadalajara 1.
Tiro de Alberto Gil, toca en un defensa, supera a Prieto por alto y salva en la línea Andújar.
Prolongación
Se jugarán 2' más.
Amarilla a Samu Mayo.
Al palo
Falta frontal que cuelga Keita y cabezazo de Borja Vázquez al larguero.
Amarilla a Borja Díaz.
Silbidos al equipo en El Toralín.
Amarilla a Fede San Emeterio.
Gol del Deportivo
0-1-Error en salida de balón de la Deportiva y después entre Fede San Emeterio y Andoni, se la lleva Samu Mayo y bate por bajo a Prieto.
Primer remate visitante. Acción calcada a la del 1-1 del Racing la semana pasada, pero el remate de Samu Mayo no encontró portería por poco.
Amarilla a Andújar.
Prolongación de un córner y remate de Borja Valle que no encuentra portería.
Zurdazo centrado de Eneko Aguilar que atrapa Zarco.
Cortés se lleva un balón escorado en el área y en su pase atrás no llega nadie.
Remates: 6-0.
Eneko Aguilar remata alto en posición forzada en la prolongación de un córner a la frontal del área.
Keita desborda por la derecha, el balón llega a Borja Valle, que solo en el área pequeña dispara contra el portero. El remate suyo posterior de cabeza en el córner lo saca el portero de nuevo a córner.
Cera x Jorge Casado. Ovación al ex deportivista, que se va lesionado.
Balón colgado al área por Keita, toca de cabeza en el 2º palo Andújar y peina a las manos del portero Undabarrena.
Una pancarta en el Fondo Norte reza: "Los malos horarios vacían las gradas".
Toque en corto para Cortés y su golpeo se va demasiado alto en el libre indirecto en el área.
Libre indirecto en área alcarreña por cesión al portero.
Balón colgado al área y Andújar, que había subido a un córner, remata de cabeza fuera por poco.
Pase interior de Keita a Cortés y cuando va a fusilar en el área un defensa corta in extremis.
Arranca el partido
Balón en juego en El Toralín.
Previa y novedades
La Deportiva abre la jornada 4 de Liga recibiendo desde las 19.15 horas al Deportivo Guadalajara en El Toralín (seguimiento minuto a minuto en www.diariodeleon.es; emisión televisiva en LaLiga+, Football Club, Castilla la Mancha Televisión, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi; y emisión radiofónica en Onda Bierzo), un choque al que acude el equipo berciano tras dos derrotas seguidas y el alcarreño después de ganar en las dos últimas fechas. Desde el club local se recela del horario, pues podría afectar de forma sensible a la presencia de aficionados en las gradas.
Sin Esquerdo, que no estará disponible como pronto hasta el próximo partido en casa ante el Real Madrid Castilla, con Vasco tocado, Kysil con la selección y Lian sin ritmo de competición, aunque entra en la lista, Fernando Estévez cuenta con el resto del plantel. El técnico andaluz introduce cuatro cambios, destacando los dos centrales, pues entran Undabarrena y Andújar, y dos jugadores del centro del campo: Fede San Emeterio y Borja Vázquez.
La Deportiva no ha sumado nunca tres derrotas seguidas en 1ª Federación.
A pesar de perder en la jornada inicial 0-2 ante el Tenerife, el recién ascendido Deportivo —nombre con el que se designa al CD Guadalajara en Castilla la Mancha— suma 6 puntos y llega a Ponferrada en puesto de play off. El técnico, Pere Martí, que como futbolista ya se enfrentó a la Deportiva con el Elche, podría repetir el once que sacó ante Unionistas la semana pasada. En él destacó Salifo, autor de los dos goles del triunfo. Está en el centro de la defensa del ex blanquiazul Jorge Casado, y en el extremo derecho Alberto Gil, fichado del Ourense CF y posiblemente la incorporación más destacada del verano junto a Pablo Muñoz, que llegó del Marbella FC.
Dirige el choque Imanol Irurtzun Artola (Comité Navarro), con el que la Ponferradina ha perdido las dos veces que le ha pitado: 1-2 ante la Cultural en octubre del 2023 y 2-0 contra el Tarazona en marzo del 2024. Fueron respectivamente las primeras derrotas en el banquillo berciano de Íñigo Vélez de Mendizábal y de Juanfran García.
No es el conjunto morado un rival que se le dé históricamente bien a la Deportiva. En la segunda y última visita, en marzo del 2013 en 2ª División, empató 2-2 en un choque que en el minuto 1 estaba 1-0 y en el 6 iba 1-2. Lo entrenaba Carlos Terrazas y militaban en él Álvaro Antón y Cristian Fernández. Los tres serían luego blanquiazules. Ya lo había sido y jugó ese choque Aitor Fernández. Y participó el hoy portero culturalista Édgar Badía. La otra visita acabó 1-2 en febrero del 2008 en 2ª División B y el 2º gol lo logró Iván Moreno, que luego también sería blanquiazul.
ALINEACIONES
·SD Ponferradina (4-2-3-1): 1 Andrés Prieto; 21 Diego Moreno, 2 Andújar, 5 Undabarrena, 19 Andoni López; 6 Fede San Emeterio, 8 Eneko Aguilar; 17 Keita, 10 Borja Valle -c-, 18 Borja Vázquez; 9 Cortés.
Convocatoria: 3 Ger Nóvoa, 4 Moltenis, 7 Sergio Benito, 11 Álex Mula, 12 Lian dos Santos, 13 Ángel Jiménez -ps-, 14 Xemi, 16 Frimpong, 20 Pau Ferrer, 23 Jorrín, 25 Pablo Barredo -ps-, 30 Bruno.
DT: Fernando Estévez.
·CD Guadalajara: (4-4-2): 1 Zarco; 5 Dani Gallardo, 4 Ablanque, 23 Casado, 18 Julio Martínez; 17 Alberto Gil, 22 Samu Mayo, 14 Raúl Tavares, 7 Álex Neskes; 24 Salifo, 20 Borja Díaz.
Convocatoria: 3 Agus Moreno, 6 Pablo Rojo, 8 Toño Calvo, 9 Cañizo, 10 Amigo, 11 Unax Álvarez de Eulate, 13 Dani Vicente -ps-, 16 Cera, 19 Pablo Muñoz.
DT: Pere Martí.
·Árbitro: Imanol Irurtzun Artola (Navarra); auxiliares: Pelayo Corgo y Sergio Martín; cuarto árbitro: Carlos Fernández.