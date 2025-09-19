La Cultural roza los 7 millones de euros de límite salarial, el decimoséptimo de Segunda División

Los límites salariales de los clubes de LaLiga Hypermotion de Segunda División ya han sido fijados tras el mercado veraniego, según los datos facilitados por LaLiga. La Cultural y Deportiva leonesa se encuentra en el puesto 17 de la lista de 22 equipos que conforman la categoría de plata del fútbol español, con un margen de 6,9 millones de euros para la confección de su plantilla, como adelantó Diario de León en su edición del pasado 9 de junio, dos semanas después de producirse el ascenso a Segunda División, el 24 de mayo de 2025, tras empatar 1-1 contra el FC Andorra en el partido decisivo del Grupo I de Primera Federación.

El club con mayor capacidad es el CD Leganés, que dispone de 14,77 millones de euros. Le siguen la UD Las Palmas con 13,38 millones de euros, el Real Valladolid CF con 12,17 millones de euros y el Real Racing Club de Santander con 12,11 millones de euros.

Por encima de la Cultural se encuentra el Cádiz CF con 7,07 millones de euros y otras entidades como el CD Mirandés, con 7,89 millones de euros, o el Burgos CF y el Albacete, con 8,51 millones de euros. Por debajo quedan equipos como el AD Ceuta con 6,71 millones de euros, el FC Andorra con 6,46 millones de euros, el Granada CF con 4,3 millones de euros y la UD Almería con 3,4 millones de euros, mientras que la Real Sociedad B trabaja con el límite salarial del primer equipo.

Límites salariales de Segunda División:

C.D. Leganés: 14,77 millones de euros

UD Las Palmas: 13,38 millones de euros

Real Valladolid CF: 12,16 millones de euros

Real Racing Club de Santander: 12,11 millones de euros

Málaga CF: 11,72 millones de euros

SD Huesca: 11,54 millones de euros

Real Sporting de Gijón: 11,49 millones de euros

Real Club Deportivo de La Coruña: 11,49 millones de euros

Club Deportivo Castellón: 11,33 millones de euros

Real Zaragoza: 11,30 millones de euros

Córdoba CF: 10,09 millones de euros

SD Eibar: 8,98 millones de euros

Albacete Balompié: 8,51 millones de euros

Burgos CF: 8,51 millones de euros

CD Mirandés: 7,89 millones de euros

Cádiz CF: 7,07 millones de euros

Cultural y Deportiva Leonesa: 6,90 millones de euros

AD Ceuta: 6,71 millones de euros

FC Andorra: 6,46 millones de euros

Granada CF: 4,30 millones de euros

UD Almería: 3,40 millones de euros

Real Sociedad B: —