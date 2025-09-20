Raúl Llona: «Cometimos errores que creo que son evitables»

El entrenador de la Cultural, Raúl Llona, afirmó a la conclusión del encuentro: «Cuando el marcador se nos puso en contra con 0-2, ya no estuvimos cómodos sobre el terreno de juego. Entramos en una fase en la que jugamos a ráfagas. No tuvimos el equilibrio necesario y lo pagamos».

A continuación, el técnico de la Cultural expuso: «Cometimos muchos fallos, totalmente evitables, que nos pasaron factura».

El técnico riojano dejó constancia al final del choque jugado frente al CD Castellón en el Reino de León que el segundo mazazo en forma de tanto en contra les hizo demasiado daño, porque a los diez minutos de juego su equipo ya caía derrotado por 0-2. «En el segundo gol del Castellón permitimos que nos hicieran dos remates en el área pequeña. Esto no se puede permitir», en una categoría como es la Segunda División que penaliza los errores.

Llona también se refirió a las razones para hacer el primer cambio en el minuto 12 del encuentro, al sustituir a Quique Fornos, que había entrado en la alineación titular en lugar de Matía Barzic, lesionado durante los entrenamientos de la semana. Fornos se vio obligado a dejar su posición en el césped del Reino de León, según explicó Llona por «molestias en el isquio», aunque ya en el primer gol del CD Castellón el defensa central gallego falló en la marca, para así dar entrada en el campo al marcador portugués Tomás Ribeiro.

Llona mantuvo, tras el choque, que las sustituciones de Quique Fornos y Roger Hinojo no fueron tácticas. Se debieron a dolencias físicas en los dos jugadores. «Los errores se producen como consecuencia de dos acciones técnicas en las que no estuvimos acertados», remató el entrenador culturalista.

«Jugamos a ráfagas, no tuvimos el equilibrio necesario y todo eso lo pagamos con una derrota»