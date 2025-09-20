Pablo Hernández: «Teníamos muy bien estudiada a la Cultural»

El técnico del CD Castellón, que debutaba en el banquillo del primer equipos se mostraba satisfecho por la imegen de su equipo y sobre todo por la victoria frente a la Cultural: «Seguro que ahora estamos un poco más aliviados con estos tres puntos, que son importantes para recuperar la confianza. Son tres puntos importantes, pero esto no se puede quedar aquí y hay que pensar en el siguiente partido y, como la mentalidad del club es la de ir a ganar todos los partidos, debemos empezar a preparar ya el siguiente e ir a ganar a Leganés».

El entrenador del equipo castellonense a continuación manifestó de forma correcta y con fidelidad a lo que antes había acontecido en el campo de juego: «Teníamos un plan de partido, teníamos muy bien estudiada a la Cultural y sabíamos que es un equipo con jugadores de mucha calidad en el centro del campo y en la parte ofensiva. Por este motivo, sabíamos que nos iba a exigir mucho. Hemos empezado el partido muy bien, pero el 0-2 nos ha hecho dar inconscientemente un pasito atrás, entregando un poco más el balón a la Cultural, pero no nos han creado muchas ocasiones claras. El equipo estuvo cómodo y luego sabíamos que en transiciones, entre líneas, cuando ellos iban a presionar alto, si encontrábamos al hombre libre podríamos hacerle daño y lo hemos hecho muy bien sobre todo en la primera parte. En la segunda nos ha costado un poquito más, pero con los cambios hemos encontrado el refresco que necesitábamos».

El Castellón sumó su primera victoria de la temporada en el estreno en el banquillo de Pablo Hernández, devolviendo a la Cultural a la realidad, que ha pasado de exhibirse ante el líder a seguir sin ganar tras seis jornadas disputadas en su Reino.

