Trece años sin un arranque igual de la SD Ponferradina

La Deportiva va camino de cumplir el primer mes de competición y las tres derrotas consecutivas le han metido en plazas de descenso. Como apuntábamos ayer, nunca había perdido tres partidos seguidos en 1ª Federación. Hace ocho campañas, cuando pisó la zona de descenso en 2ª División B desde mediada la 1ª vuelta casi hasta el final de la misma, llegó a acumular cuatro derrotas consecutivas en el que por entonces era el tercer escalón del fútbol nacional.

Como ahora, la SDP sólo logró 3 puntos en las primeras 4 jornadas en la Liga 2012-2013, la que acabó con el equipo a las puertas del play off de ascenso a 1ª División. Se ganó al Alcorcón en casa, pero se cayó ante Elche, Girona FC y Villarreal. En las primeras seis jornadas fueron 4 puntos y la reacción de verdad no llegó hasta el 2-3 de Gijón en la jornada 14, aunque ya se habían ganado varios choques antes.

Hay varias campañas en las que se obtuvieron 5 puntos, si bien la peor de la última década fue la 2016-2017 en 2ª División B, recién descendido el equipo del fútbol profesional. En las cuatro primeras fechas se obtuvieron otros tantos puntos como consecuencia de las derrotas 2-0 y 1-3 ante Izarra y Cultural respectivamente, el 1-1 en la cancha del Somozas y la victoria frente al Coruxo 1-0. Fue el año en el que Manolo Herrero resultó destituido tras perder en el campo del Mutilvera 1-0 en la jornada 9, cuando había encadenado antes una racha positiva de 14 de 18 puntos posibles después de las dos derrotas iniciales y la eliminación copera en Cintruénigo.

ARRANQUES MÁS NEGATIVOS

Si seguimos echando la vista atrás, sí encontramos arranques peores en forma de puntos que el de esta temporada. También en 2ª División, pero dos campañas antes, la 2010-2011, sólo se obtuvo un punto en las primeras cuatro fechas, correspondiente al empate inicial sin goles ante la SD Huesca. Luego se perdió de forma consecutiva con Alcorcón, Villarreal B y Granada CF.

La peor secuencia y cosecha de puntos de lo que va de siglo la encontramos en la temporada del regreso a 2ª División B tras los 5 años en 3ª. En las primeras 4 jornadas sólo se logró un punto a domicilio ante el Lugo.