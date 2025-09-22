El Madrid tiene una visita trampa

Publicado por David Hernández Madrid Creado: Actualizado:

El Real Madrid comienza la semana de derbi, pero con la cabeza en su duelo de este martes contra el Levante (21.30 horas por Movistar La Liga). Este compromiso, que sobre el papel debería ser un trámite, tiene mayor riesgo del que parece y Xabi Alonso es consciente de ello. El cuadro granota viene de vencer por 0-4 al Girona, con sus delanteros en muy buena forma. Iván Romero y Etta Eyong prometen poner la pólvora del Levante ante la defensa menos goleada del campeonato. En el Ciutat de Valencia, los locales vienen de empatar contra el Betis y perder contra el Barça 2-3, tras ser remontados en el tiempo de descuento, por lo que llevarse los tres puntos de este campo resulta una tarea complicada.

La última victoria del Real Madrid contra el Espanyol amplía a cinco el pleno liguero. Xabi Alonso es consciente de que estos puntos son claves para coger confianza y establecer las bases de su proyecto deportivo. Sin embargo, todavía existen dudas sobre el juego del equipo y el reparto de minutos. En la pasada jornada, los blancos supieron encontrar la solución ante un equipo metido atrás con dos disparos lejanos de Eder Militao y Kylian Mbappé. Pero la idea del Levante no tiene por qué ser esa y podría optar por una presión fuerte, algo que reconoció el tolosarra en la rueda de prensa previa al choque, asegurando que su equipo tendrá que adaptarse a cada situación que pueda plantear el rival.

Xabi Alonso no dio pistas sobre el once que pueda sacar, pero cada vez cuenta con más efectivos y mencionó que Jude Bellingham y Eduardo Camavinga están disponibles para salir de inicio. También reconoció que Álvaro Carreras, Aurelien Tchouameni y Mbappé no han entrado aún en las rotaciones, pero que tarde o temprano lo harán. Estos tres futbolistas han sido de lo más importante en este tramo inicial del curso. Esta gestión del grupo aviva los rumores sobre una posible división en el vestuario, pero el tolosarra los disipó afirmando que todos conocen su rol y reman en la misma dirección.

La vuelta de Endrick, que no juega por lesión desde el 18 de mayo, podría sentar de inicio al crack de Bondy para que descanse antes del derbi.