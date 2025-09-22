Florián gana a Mondelo y se sitúa a tres puntos en la Liga

Carlos Mondelo dialoga con el médico sobre su lesión en el corro de Manzaneda de Torío.QUIÑONES

El corro de Manzaneda de Torío proclamó como campeones a Florián Yugueros, David Riaño, Adrián Rodríguez y Pedro Alvarado, mientras que como campeonas se alzaron María Cadenas, Priscila Martínez y Lucía López.

En la categoría de ligeros Jesús Martínez tiró de veteranía en la primera semifinal y se enfrentó a Florián Yugueros en la ansiada final. Florián resultó vencedor y al haber ganado a Carlos Mondelo en la semifinal y éste haber quedado cuarto pone la Liga de Verano de la Regularidad a tan solo tres puntos.

En la categoría de medios, David Riaño, líder y campeón, tras disputar sólo dos combates debido a la baja participación se proclamó una vez más campeón del corro.

En semipesados, Adrián Rodríguez era ya el campeón de Liga al haber asistido al corro. No conforme con ello, venció en la semifinal a Rodrigo Fuentes y haría con el corro al derrotar también a José Luis García en la final.

En el último peso, Unai del Campo dio la sorpresa al vencer al segundo de la general Abel Cabero. En la final empezaría ganando a Pedro Alvarado, aunque éste empató con revisión del VAR incluida y más tarde daría la caída final para dejar a Unai a las puertas de una victoria.

En la categoría femenina bastante baja la participación, superando las tres luchadoras tan solo en medios. El ligeros hubo enfrentamientos entre las tres luchadoras, donde María Cadenas fue finalmente la vencedora.

En pesados se siguió el mismo sistema y aunque las tres empataron a combates ganados, Lucía López se hizo con el campeonato del corro al haber dado más caídas.

En medios, Beatriz Riaño, campeona en este corro matemáticamente, se enfrentó en la gran final de Manzaneda de Torío a Priscila Martínez, campeona del peso ligero. Tras un gran combate, Priscila realizó la hazaña de ganar un corro en dos pesos diferentes. La lucha volverá por San Froilán, el 5 de octubre, a partir de las 17.00 horas.

