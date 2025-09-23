Llona se despide con mensaje: "A todo técnico le gusta tener lo antes posible la plantilla completa"

Raúl Llona y el director deportivo de la Cultural, José Manzanera, en el momento de la despedida del entrenador riojano.RAMIRO

El ya exentrenador de la Cultural Llona se despide de la Cultural "con la cabeza muy alta y la satisfacción del deber cumplido, por todo lo realizado, con los errores y los aciertos".

Después de su destitución este lunes, tras seis jornadas disputadas en LaLiga Hypermotion de Segunda División en las que deja al equipo en la vigésima posición a un punto de los puestos de permanencia, Llona reivindica "el trabajo invisible del día a día, porque el resto es subjetivo para poderlo valorar frente a los resultados que son los que se ven".

Asegura que no le cogió por sorpresa la decisión ya que reconoce que "este negocio es muy pequeño y llegan noticias, comentarios o informaciones que te ponen en prealerta y sostiene el resultado, pero el intangible es interpretable y fluctuante".

El técnico riojano, despedido de la Cultural después de dos temporadas y tres meses, agradece a los trabajadores del club, jugadores, cuerpo técnico y dirección deportiva y ejecutiva su trabajo y asegura que la fecha del ascenso a División "el 24 de mayo de 2025 que queda grabada y nadie me lo va a poder quitar".

Llona mantiene que es "el mismo entrenador que llegó la primera vez -junio de 2023- y que ascendió a Segunda División", reiterando que se va "sin perder la confianza de los jugadores, del cuerpo técnico y en mí, siendo mejor entrenador y avalado por los objetivos logrados".

Tras considerarse "una buena persona trabajadora, de fácil acceso y normal, sin doble cara", reconoce llevarse de esta etapa en León "una mejor formación", aunque haya tenido que superar inconvenientes surgidos durante la temporada como el obligado cambio de escenario en los entrenamientos.

También ha tenido que afrontar un inicio de campeonato con una plantilla en construcción, que no ha estado cerrada hasta hace poco más de una semana y cuya incidencia elude valorar "porque hay cosas intangibles, aunque a todo entrenador le gusta tener lo antes posible todos los jugadores y la plantilla completa, algo que no pudo ser por circunstancias, sin que se puedan hacer hipótesis sobre qué hubiera pasado". Así concluye su estancia en la Cultural y Deportiva Leonesa.