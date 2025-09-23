La leonesa Iria Peláez Añó logra la medalla de bronce en Burgos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el Campeonato Hípico de Saltos de Castilla y León que se celebró en Burgos este pasado fin de semana la leonesa Iria Peláez Añó tras participar en la categoría de Juveniles obtuvo en las tres clasificativas puntuaciones que la llevaron a conseguir el segundo puesto el primer día, el tercer puesto el segundo día y el primer puesto el tercer día y finalmente en la clasificación general del concurso fue la ganadora de la medalla de bronce en la categoría Juvenil.

Iría de 14 años participó con Céfiro que es su caballo, un CDE de 10 años de edad. En la imagen recoge la entrega de la medalla de bronce por Arturo Guillén Díaz, que fue el presidente del jurado del Campeonato de Saltos de Castilla y León 2025.