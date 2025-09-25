La vuelta de Diego Moreno a casa está en el aire por problemas físicos

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La posibilidad de que Diego Moreno —osasunista confeso— vuelva a casa el próximo domingo para medirse al filial rojillo está en duda. Ayer no completó la sesión de trabajo con el resto de la plantilla de la Deportiva. Fernando Estévez probó en su puesto con Ger Nóvoa, a pesar de tener disponible a un jugador específico de ese puesto como Mario Jorrín.

El duelo del domingo en Valle de Aranguren será dirigido por el saguntino Francisco Javier Ortega Herrera (Comité Valenciano). Nunca ha dirigido un choque de la formación berciana.

JORNADA 5

Arranca este viernes una nueva jornada de Liga que acabará con el choque de Tajonar. A las 19.15 horas se disputa en El Prado el CF Talavera CF-CD Lugo. El siguiente visitante del campo manchego será la propia Deportiva. Y a las 21.30 horas, 3º contra 2º: Racing-Deportivo. El que gane coliderará la clasificación del grupo I. El conjunto alcarreño llega después de enlazar tres victorias; la última de ellas, en Ponferrada.

JORNADA 8

Se dieron a conocer los horarios de la 8ª fecha de la competición, la que corresponde al tercer fin de semana de octubre. El encuentro entre SD Ponferradina y Zamora CF (el mismo que el amistoso de León) se jugará en El Toralín a las doce del mediodía del domingo 19.