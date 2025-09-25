Contador: «A veces el camino se tuerce, pero pueden surgir oportunidades»

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

El exciclista profesional Alberto Contador, que a lo largo de su carrera deportiva vivió diferentes vicisitudes como sufrir un ictus o ser sancionado por dopaje lo tiene claro: «A veces, el camino se tuerce, pero pueden surgir también oportunidades». Contador hizo estas declaraciones en la comparecencia previa a su participación en la primera jornada del IX Foro Internacional del Deporte (FID) Ciudad de León Abanca, que se celebra en el Auditorio Ciudad de León y donde explica su historia vital, tanto por las complicadas circunstancias vividas como los éxitos en el deporte con sus triunfos en el Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España. «Quiero trasladar mi estilo de vida, mi historia y esas nuevas motivaciones una vez que he dejado el ciclismo», señaló el excorredor de Parla, actual comentarista en el canal Eurosport, a lo que añadió que «si una persona se plantea unos objetivos y se lucha por ellos, se pueden alcanzar, porque cuando surgen situaciones en las que el camino se tuerce, se pueden convertir también en oportunidades», recalcó. El exciclista ve en la actualidad un ciclismo «más divertido, de ataque, con figuras más trascendentes», y figuras «muy dominantes», como el esloveno Tadej Pogacar o el reciente ganador de la Vuelta a España, Vingegaard.