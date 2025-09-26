Iker Casillas en León: "La ensalada para lograr la segunda estrella tiene todos los ingredientes"

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El excapitán del Real Madrid y de la selección española Iker Casillas, que en 2010 levantó en Sudáfrica la Copa del Mundo, ha afirmado este viernes que "la ensalada tiene todos los ingredientes para darle un buen aliño y que podamos conseguir la segunda estrella", en referencia a la participación de España en el próximo Mundial.

En declaraciones a los periodistas, antes de participar en la segunda jornada del Foro Internacional del Deporte (FID) Ciudad de León-Abanca, Casillas ha considerado que parece que quedan atrás unos años en los que había un "vacío" de porteros españoles en los principales clubes del país.

"Ahora con David Raya o Unai Simón han surgido ejemplos de porteros que pueden ser una referencia", ha señalado Casillas, quien también se ha referido al caso del portero leonés internacional sub-21, Fran González, que ya debutó con el primer equipo del Real Madrid: "Se tienen puestas muchas esperanzas y expectativas en él y por qué no puede ser el portero del futuro", ha dicho.

El exguardameta será protagonista esta tarde en el Auditorio Ciudad de León desde las ocho de la tarde y también mantendrá previamente un encuentro con escolares, además de poderse fotografiar los aficionados con la Copa del Mundo de 2010.

Casillas que mantiene vivo el recuerdo quince años después del mayor éxito del fútbol español de selecciones, ya conocía con anterioridad la capital leonesa de sus anteriores visitas con la "Roja" en encuentros amistosos o de preparación disputados en el Reino de León.