El Atlético Bembibre calibra sus opciones ante Guijuelo

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

Los equipos leoneses que militan en el grupo octavo de la Tercera División afrontan la cuarta jornada de la competición regular marcada por la dificultad de sus rivales.

Así, el Atlético Bembibre tras la victoria lograda frente al Júpiter Leonés en el derbi (0-1) a domicilio ejercerá el domingo (17.00 horas) de anfitrión del Guijuelo, uno de los aspirantes a conseguir el ascenso directo para recuperar la categoría perdida la temporada pasada, lo que servirá al conjunto berciano para evaluar sus aspiraciones.

La Virgen, que en la pasada jornada se impuso al Unionistas de Salamanca B (0-1) en la capital charra, recibe este sábado (17.30 horas) al Colegios Diocesanos de Ávila en su feudo de Los Dominicos, en un encuentro en el que los dirigidos por Nanín tratarán de sumar los tres puntos y mantener su condición de invicto.

El Atlético Mansillés, que en la pasada jornada sumó los tres puntos a domicilio frente al Colegios Diocesanos (1-2) recibe mañana sábado (17.30 horas) en La Caldera al Villaralbo, un rival que siempre ha presentado muchas dificultades a los dirigidos por Montaña, en un choque en el que tratarán de estrenar su casillero de triunfos ante su afición para acercarse a los puestos altos de la clasificación. El Júpiter se desplaza a territorio burgalés para enfrentarse este sábado (18.00 horas) a la Arandina.