Carlos Soria, de 86 años, se convierte en el alpinista de mayor edad en coronar un 8.000

El alpinista español Carlos Soria, a sus 86 años, hizo ayer historia en el montañismo mundial al convertirse en la persona de más edad en coronar una cumbre de más de 8.000 metros, tras alcanzar la cima del Manaslu (8.163 m) en Nepal. Soria alcanzó la cumbre a las 5:30 de la mañana, hora local, según confirmó Mingma Sherpa, director de Seven Summit Treks, la agencia que organizó la expedición. «Ahora es el escalador de más edad del planeta en alcanzar un pico por encima de los 8.000 metros», afirmó Sherpa. «Está a salvo y descendiendo», agregó.

La hazaña pulveriza el récord anterior, que ostentaba el japonés Yuichiro Miura, quien escaló el Everest en 2013 a los 80 años. «Carlos es una inspiración. Demuestra que la pasión y la perseverancia no conocen límites de edad», dijo Sherpa, el «recordman» mundial de ascensiones al Everest, quien calificó la escalada de Soria como «una celebración de la dedicación de toda una vida». El éxito de Soria en el Manaslu, una montaña notoria por su dificultad, coincide con el 50 aniversario de la primera expedición española a esta misma montaña en 1975, en la que él mismo participó. Con la cima del Manaslu, que ya había coronado en 2010, a Soria solo le quedan dos de los 14 ochomiles para completar la lista, el Dhaulagiri en Nepal y el Shishapangma en el Tíbet. El Dhaulagiri ha sido su gran desafío, una montaña que le ha rechazado hasta en 15 ocasiones desde su primer intento en 1998. Soria ha construido un palmarés inigualable en el alpinismo.