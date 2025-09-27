El Astorga busca estrenar su cuenta de puntos en Valladolid

No pudo ser a la tercera. Por eso el Atlético Astorga espera que sea a la cuarta cuando pueda estrenar su casillero de puntos, mejor con una victoria, en la temporada de su estreno en la Segunda Federación.

Los de José Luis Lago visitan al Real Valladolid Promesas (12.30 horas de este domingo) en un encuentro en el que los maragatos tratarán de mejorar sus prestaciones y dejar a un lado los errores que le han llevado a caer en las tres primeras entregas de la Liga.

No va a ser una empresa fácil aunque las opciones son factibles en un encuentro al que los dos equipos llegan tras caer en la pasada jornada aunque con los blanquivioletas con cuatro puntos en su casillero por el cero que arrastra el Atlético Astorga.

Para ello tendrá que mejorar en su fortaleza defensiva tras encajar siete goles en tres partidos. Y además hacer lo propio en un ataque que solo contabiliza un gol. Y además anotado por un defensa, Ceínos.

Los maragatos son conscientes que el salto a una categoría lleva su proceso de adaptación. Pero también que es preciso sumar cuanto antes para fortalecer la confianza y evitar que el lastre de las derrotas pueda afectarles. Este domingo toca el filial del Real Valladolid, un enemigo capaz de lo mejor y lo peor. Y ahí el plantel verde debe encaminar al segundo escenario para empezar a sumar. Y si es posible con los tres puntos en el casillero.

Respecto al once inicia que salte a los Anexos del Nuevo José Zorrilla, el técnico José Luis Lago introducirá algunos cambios respecto al partido de la pasada jornada.