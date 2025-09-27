El CD La Virgen puso el dominio y las ocasiones, pero le faltó el gol frente al Diocesanos (0-0)

Publicado por Joaquín Coto La Virgen Creado: Actualizado:

CD LA VIRGEN 0

Álex, Fran, Ariel, Visa, Javi Amor (Hugo, min 20), Alberto (Lescun, min 73), Basal (Diego, min 59), Lucas (Pereda, min 73), Oliver, Miguel y Vigueras (Calleja, min 46).

COLEGIOS DIOCESANOS 0

Velayos, Muñoz, Sola, Garrido, Ibra (Pablo, min 73), Mayorga, Jorge (Nogal, min 46), Faysel (Fer, min 86), Rober, Robles (Segovia, min 68) y Hugo.

Árbitro: Juan Bustos (Palencia), auxiliado en las bandas por Lobos Bores y Paniagua De Jesús. Mostró cartulina amarilla a Diego por el CD La Virgen. Incidencias: Campo Los Dominicos, alrededor de 200 espectadores presenciaron el encuentro perteneciente a la cuarta jornada de Liga en el grupo octavo de la Tercera RFEF.

No pasó del empate el CD La Virgen, ante el Colegio Diocesanos (0-0), un rival a priori asequible para conseguir los tres puntos, pero los de Nanín tuvieron en esta ocasión la pólvora mojada. Porque ocasiones sí tuvieron para alzarse con el triunfo, no obstante los verdiblancos siguen en lo alto de la clasificación, y hasta estos momentos la temporada de los virginianos es muy buena, de seguir esta dinámica a la conclusión del campeonato es probable que clasifiquen dentro de los cinco primeros.