Merecido triunfo del Atlético Mansillés frente al Villaralbo

Publicado por Joaquín Coto Mansilla de las Mulas Creado: Actualizado:

ATLÉTICO MANSILLÉS 1

Alex, Nacho, Paniagua, Farago (Lucas, min 84), Bedia (Jorge, min 46), Mario (Gagik, min 90), Celada, Asier, Jairo, Florin (Javi, min 88) y Álex Matos (Saul, min 88).

VILLARALBO 0

Miguel, Chechi, Cepeda (David, min 71), Casado, (Kevin, min 65), Emmanuel, Moussa, Pumareta, Alderete (Moreta, min 46), Ballo, Lolo y Amando.

Gol: 1-0, min 64: Mario, de penalti. Árbitro: Frey Domínguez (Ponferrada), auxiliado por Duarte Salomao y González García. Mostró cartulina amarilla a Nacho, Farago, Jairo y Saul por el Atlético Mansillés y a Chechi, Cepeda, Mousa y doble a Ballo (roja en el 82) por el Villaralbo. Incidencias: La Caldera, alrededor de 300 espectadores.

Tres puntos de oro los conseguidos por el Atlético Mansillés (1-0), que le llevan a situarse en puestos altos de la tabla, sensacional arranque de campeonato de los de Jose Ángel Montaña. De nueve puntos posibles los amarillos han logrado siete. El bagaje es muy bueno, pero claro el Mansillés es el Mansillés, y como me dijo una vez su entrenador, a esfuerzo y corazon no nos gana nadie. Partido muy serio por parte visitante, que a punto estuvo de conseguir un punto.