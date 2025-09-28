Sigue en directo el partido Atl. Osasuna Promesas-SD Ponferradina, minuto a minuto

Previa y novedades

La Deportiva afronta su tercera salida de la Liga con la misión y también la intención de revertir los malos resultados que se han producido después del choque de Avilés. Para ello deberá ser más contundente en las dos áreas, sin dar las facilidades en defensa que han generado las mayoría de goles en contra, y atinando arriba, porque con las ocasiones tan claras que se han generado, se han podido ganar todos los partidos.

Desde las 16.00 horas en las instalaciones deportivas de Tajonar (televisión: La Liga + y Football Club; radio: Onda Bierzo; internet: minuto a minuto en www.diariodeleon.es) el cuadro deportivista visita a un Atlético Osasuna Promesas que vienen de ganar al Real Madrid Castilla y que acumula siete puntos en las cuatro primeras jornadas.

Fernando Estévez no podrá contar para el partido de esta tarde con Esquerdo y Vasco, que están lesionados, ni con Kysil, que está con su selección disputando el Mundial sub-20. La principal novedad es la entrada desde el inicio de Sergio Benito. También vuelve Xemi por Borja Valle. Lian dos Santos podría gozar de sus primeros minutos tras debutar en el choque amistoso del pasado miércoles ante el Zamora CF en León. El brasileño ha entrado en la convocatoria. Se ha recuperado de sus problemas físicos Diego Moreno, que podrá jugar ante su ex equipo.

Del conjunto osasunista se suele decir que no es un filial al uso por su forma de jugar y también porque suele contar todos los años con algunos jugadores veteranos. Destaca Ander Yoldi, que tiene 25 años y que marcó el gol de la victoria ante el filial del Real Madrid. Los otros dos tantos que ha hecho el equipo han sido obra de Dani González, que ocupa la punta de ataque.

Santi Castillejo está al frente del banquillo rojillo por 7ª temporada consecutiva. De su mano han sido unos cuantos los futbolistas del filial que han acabado jugando en el primer equipo.

El árbitro que pitará el choque es el saguntino de 34 años Francisco Javier Ortega Herrera (Comité Valenciano). Nunca ha dirigido un partido del conjunto blanquiazul.

De las seis visitas que la Deportiva ha realizado a su rival de esta tarde, en cuatro se ha llevado el triunfo, empató en una ocasión y cayó en otra. La pasada campaña ganó 0-3 y supuso la 2ª victoria del campeonato, algo que podría repetirse esta tarde.

De lo que va de jornada hay que destacar que el Racing de Ferrol y el Guadalajara empataron sin goles, por lo que el RC Celta Fortuna les da caza al ganar 2-1 al Arenteiro. Además, a pesar de encajar el primer gol del campeonato, el Tenerife logró su 5º triunfo y es más líder. Se impuso 1-3 al Real Madrid Castilla, próximo rival de la SDP.