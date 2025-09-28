Triunfo para la historia del Atlético Astorga (1-3)

Publicado por Fernando Pastor Valladolid Creado: Actualizado:

VALLADOLID PROMESAS 1

Álvaro, Alín, Hugo San (Neira, min 84), Iago Parente, Arco, Ivorra (Yago S.M., min 56), Jesús Martínez, Riki, César Porras (Tomy, min 56), Rulo (Sergi Esteban, min 68) y Carvajal.

ATLÉTICO ASTORGA 3

Martín Cascajo, Ceinos, Manso, Jony, Sergio Peláez (Adri Álvarez, min 65), Canito, Albertín, Ivi Vales (David Álvarez, min 83), Ayub (Mario Sánchez, min 83), Nistal (Ribeiro, min 87) y Cervero (Aleixo Cabral, min 65).

Goles: 0-1, min 16: Cervero; 0-2, min 45: Nistal; 1-2, min 54: Carvajal, de penalti; 1-3, min 77: Ayub, de penalti. Árbitro: Iván García Rey (Colegio Gallego). Tarjeta amarilla a los locales Alin y Jesús Martínez, y a los visitantes Canito, Ivi Vales, Manso y Sergio Peláez. Incidencias: Anexos al Nuevo José Zorrilla. Partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga en el grupo primero de la Segunda Federación. El Atlético Astorga estuvo arropado por varias decenas de aficionados en el partido frente al filial blanquivioleta que disfrutaron de la primera victoria del equipo entrenado por José Luis Lago en la categoría. Un triunfo para la historia del club astorgano.

El Atlético Astorga logró su primera victoria de la temporada y estreno su casillero de puntos en el grupo 1 de la Segunda Federación tras vencer en su visita al estadio José Zorrilla al Valladolid Promesas por 1-3.

Los maragatos llegaron al descanso con ventaja de 0-2, gracias a los goles de Cervero y Nistal. Los vallisoletanos acortaron distancias en el inicio de la segunda parte tras un penalti transformado por Carvajal, pero Ayub, también de penalti, estableció el definitivo 1-3 para los de José Luis Lago que logran su primer triunfo en la categoría.

Y con ello los tres primeros puntos en un encuentro en el que tanto en defensa como en ataque se mostraron solventes. La victoria les sirve también para dejar atrás la última posición del grupo que ocupaba.