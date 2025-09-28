Marc Márquez reconquista el trono mundial de MotoGP en Japón

Publicado por Jesús Gutiérrez Motegi Creado: Actualizado:

El 28 de septiembre ya forma parte de la historia del motociclismo en particular y del deporte en general. El día en que Marc Márquez volvió a ganar el título más importante sobre dos ruedas.

Tras cinco años de sequía, por culpa de un carrusel de lesiones que estuvo a punto de retirarle, el de Cervera sumó su noveno cetro mundial y el séptimo de la clase reina. El más importante de todos y que celebró con un lema en su camiseta: «Más que un número». Porque este éxito no es uno más, es el regreso más grande jamás contado en la historia del deporte. 2.184 días después, Márquez se proclamó campeón del mundo de MotoGP y de alguna forma, cerraba un círculo en su carrera deportiva y en su vida personal. «Estoy en paz conmigo mismo", decía el piloto español entre lágrimas una vez se había bajado ya toda la adrenalina de la celebración.