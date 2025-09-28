Guillermo Almada, entrenador del Valladolid: «Fuimos muy superiores al rival pero faltó el gol»

El entrenador del Real Valladolid, Guillermo Almada, pese a la derrota encajada ante la Cultural Leonesa, se mostró satisfecho por la labor de su equipo en este encuentro: «Desafortunadamente cometimos un error en el inicio del partido y nuestro rival lo supo aprovechar. Creo que tuvimos el control de juego, supimos generar ocasiones, pero nos faltó la definición. Fuimos superiores a nuestro rival, pero no lo supimos reflejar en el marcador. Si repetimos la misma actuación de este partido, probablemente ganemos muchos encuentros», comentó en sala de prensa tras el 0-1 de los leoneses.

Almada reconoció que tuvieron problemas para superar el entramado defensivo de los culturalistas: «No es una tarea sencilla cuando se acumulan once atrás, pero debemos seguir trabajando y mejorando el volumen de juego. La búsqueda permanente de ir a buscar la victoria me deja satisfecho», insistió el máximo responsable del banquillo vallisoletano. Dejó entrever que los suyos fueron muy superiores y que la Cultural se limitó a defender con todos sus jugadores debajo metidos en el área. Pero ninguno de sus cambios le dio alternativas reales a los suyos para haber logrado el empate. Badía no tuvo que hacer ninguna parada importante.

Almada se mostró muy cabreado con el arbitraje en muchos momentos del derbi contra la Cultural. De hecho se llevó una tarjeta amarilla en la primera parte por ese motivo. Luego un miembro de su cuerpo técnico fue expulsado con tarjeta roja. Eso sí, no quiso justificar la derrota por el árbitro. El Valladolid venía de perder contra el Albacete y caen de nuevo ante la Cultural, pero esta vez en casa gracias a un solitario tanto de Collado en la primera mitad.

