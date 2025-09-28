Ziganda tras ganar al Valladolid: «La actitud de la plantilla fue clave para vencer"

El entrenador de la Cultural, 'Cuco' Ziganda, se mostró satisfecho por su debut victorioso ante el Real Valladolid y quiso resaltar la actitud de todo el equipo: «Estoy contento por este triunfo, por todo lo que significa para todo el grupo y para la ciudad. Sabíamos que era un derbi y que debíamos de afrontarlo como tal. Conocíamos al rival que teníamos enfrente y que era un campo donde era muy difícil ganar. Estoy satisfecho, sobre todo, por la actitud que han tenido todos los jugadores», dijo tras el triunfo.

De todas formas, Ziganda, pese a la importante victoria lograda en Valladolid, tiene los pies en el suelo y es consciente de que queda mucha Liga: «Hemos ganado el primer partido, pero todavía nos queda mucho. Tenemos que trabajar mucho para ser mejores y para salir de donde estamos metidos, pero creo que con esta actitud que hemos tenido podemos salir a pelear a todos los campos», dijo.

El preparador navarro se refirió a las posibles claves del triunfo logrado ante los pucelanos: «Los primeros minutos debíamos aguantar su salido porque es un equipo con un gran portento físico, o también pensamos que a ver si nos poníamos nosotros por delante primero, como así ha sido. La jugada nos ha salido bien. Sabíamos que había que sujetarse en los momentos malos. La plantilla ha sido clave con los cambios. Han jugado jugadores fuera de posición, pero la predisposición de la plantilla fue excelente», dijo el técnico culturalista, que debuta en el banquillo leonés con tres puntos de oro que sacan a su equipo de los puestos de descenso y le dan aire para preparar con mayor calma la visita del Albacete al Reino de León el próximo lunes a las 20.30 horas en el duelo que cerrará la octava jornada.

«Nos queda mucho por mejorar, aunque luchando así podemos salir a pelear en cualquier campo"