El culturalismo engrandece su historia con una victoria única en Zorrilla

El sentimiento culturalista sigue floreciendo entre todos los leoneses. El ascenso a Segunda División provoca que León se vuelque con su equipo de fútbol. Desde los mayores a los más pequeños se sienten orgullosos de sus héroes. La Cultural conquistó el Nuevo Zorrilla en el derbi autonómico, con un final de partido colosal y que pone la carne de gallina, con el culturalismo a flor de piel. Afición y equipo de la mano para celebralo por todo lo alto en el estreno del Cuco Ziganda como entrenador. El nuevo equipo leonés del técnico navarro no pudo arrancar con mejor pie su nueva andadura con un triunfo histórico, porque es la primera vez que los culturalistas logran una victoria en el estadio José Zorrilla. Collado fue el autor del único gol del encuentro, que le valió tres valiosos puntos para salir de la zona de descenso de la clasificación ante uno de los gallitos de la Liga Hypermotion.

La afición de la Cultural está demostrando un compromiso impresionante con su equipo. Ha quedado demostrado, como se ha repetido en multitud de ocasiones con las necesidades que demandaba León, que había ganas de fútbol profesional y en este curso, casi recién iniciado, se han ido sumando cada vez más socios y seguidores culturalistas que siguen a muerte a sus héroes.

La comunión entre afición y plantilla es máxima. Los aficionados entienden que es el momento de dar otro paso al frente. Muchos acudieron dos horas antes para recibir a los jugadores y luego el ambiente durante todo el duelo disputado en el Nuevo Zorrilla fue espectacular. Como siempre —tras la conclusión— unos y otros se fundieron entre cánticos y agradecimientos.

El culmen, antes de retirarse los futbolistas a sus vesturios, fue apoteósico. El Cuco marca el camino con su primer vuelo.