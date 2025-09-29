La portera bañezana Alba Fuertes disputará con España el Mundial femenino sub-17

Alba Fuertes vivirá una nueva experiencia a nivel competitivo. Nada menos que un Mundial. La portera bañezana del Real Sporting de Gijón ha sido convocada por el seleccionador sub-17 para un campeonato en el que Alba buscará ser protagonista del 17 de octubre al 8 de noviembre y que tiene como sede a Marruecos.

Los rivales de España y de Alba Fuertes en la fase de grupos son Colombia, Corea del Sur y Costa de Marfil.