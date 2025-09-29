Ofrenda a la patrona Santa Marta por parte del Atlético Astorga para que proteja al equipo

Plantilla, cuerpo técnico y directiva del Atlético Astorga junto al equipo juvenil realizaron ayer la tradicional ofrenda a Santa Marta, patrona de la ciudad. Todos pidieron por una buena temporada y agradecieron a la virgen que siempre esté a su lado. La ofrenda llegaba tras un día histórico para el club. El domingo sumaba los primeros puntos en la recién estrenada categoría. Alegría, ilusión y mucho ánimo fueron el equipaje de todos ante Santa Marta.

ATLÉTICO ASTORGA