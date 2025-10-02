La Copa de España de gravel aterrizará en León en 2026. Lo hará de la mano de la MMR Power Race que después de ser juez en el Nacional de bicicleta de montaña y también de la Copa se trasforma ahora en un formato novedoso que año a año está ganando importancia. Y nada menos que con León como uno de sus protagonistas.

De la mano de Maragatos Bike y Óscar Martínez la Power Race abre sus puertas a una modalidad que ya han probado corredores de la talla de Alejandro Valverde (en la actualidad seleccionador nacional de ciclismo y uno de sus mayores embajadores), Joaquim 'Purito' Rodríguez, Raúl Castrillo (campeón de 2025), Felipe Orts, Carlos Cobos, José Miguel Fernández o Eduardo Talavera en la categoría masculina y de Marta Torá, Elisa Caldas o Natalia Fischer en la femenina.

Escuadras como el Movistar también están presentes en una disciplina que debuta en la provincia de León y lo hace a lo grande. Eso sí, habrá que esperar unos meses para que el 21 de julio se estrene de manera oficial en una Copa de España que la Federación ha confirmado en nueve estaciones. La penúltima y, por tanto, bastante decisiva, en la MMR Power Race León.

En su estreno en León la Copa de España contará un rutómetro cercano a los 140 kilómetros con un desnivel superior a los 1.800 metros. Aunque aún está en fase de configuración su trazado este se desarrollará por la zona norte de León y con la mayoría de los kilómetros por pasos diferentes a las anteriores entregas de la MM Power Race León.

La Copa de España 2026 de gravel comenzará el 7 de marzo con la Tamusia Bike Loop Race el Alcuésar (Cáceres) para continuar el 18 de abril con la Teruel Bike Festival y La Indomable en Berja (Almería) el 2 de mayo.

La cuarta etapa del trofeo será el 9 de mayo en Llenera (Badajoz) con la Coal Gravel Race mientras que una semana más tarde, el 16, se disputará el Memorial Isidro Pulido Gravel en Villanueva de Córdoba.

La recta final del certamen la conformarán el 24 de mayo The Bandit by Colina Triste en Silos (Burgos), la Entre Tierras Gravel Race en Villanueva del Trabuco (Málaga) el 30 de mayo, la MMR Power Race León el 21 de junio y la Monclova Desert Gravel en La Luisiana (Sevilla) el 4 de octubre. Nueve escenarios para decidir los campeones.