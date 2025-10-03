El Abanca Ademar pretende hacer bueno el punto ante el Bidasoa en Artaleku

El Abanca Ademar León mide este sábado, a partir de las 18.30 horas en el Palacio de Deportes Urbano González, su solvencia como local ante un debutante en terreno leonés como es Caserío Ciudad Real, heredero del que fuera rival durante muchos años, en aquellas épocas en la lucha por títulos.

El conjunto de Daniel Gordo, invicto como visitante -victoria en Cangas y empate en Irún frente a Bidasoa- necesita reafirmar su trayectoria en terreno propio después del tropiezo ante un rival directo por las plazas europeas como Fraikin Granollers.

Ademar seguirá contando con las bajas conocidas de los lesionados de larga duración, Álex Lodos y el sueco Oscar Lindqvist, además de que varios jugadores arrastran algunas molestias de las que han mejorado gracias a disponer de más tiempo para la preparación de este encuentro.

En las filas manchegas llegará, como una de sus principales amenazas ofensivas, el lateral derecho vallisoletano David Fernández, que viviera dos etapas diferentes en el Ademar y que, tras las experiencias fallidas en otros clubes europeos como Wisla Plock o el Porto portugués, ha vuelto a la Liga Asobal en las filas de un recién ascendido con ganas de asentarse en la máxima categoría.

El partido será dirigido por los colegiados Alberto Murillo Castro y Pablo García Sánchez.