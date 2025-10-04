La Virgen encaja su primera derrota del campeonato ante el Villaralbo

Publicado por Área 11 Villaralbo Creado: Actualizado:

La Virgen del Camino perdió su condición de invicto en el Grupo 8 de la Tercera Federación tras encajar su primera derrota de la temporada por 1-0 ante el Villaralbo, que estrenó su casillero de triunfos. Amando logró el único tanto del encuentro en el tramo final del choque.

Este enfrentamiento se presentó para los leoneses como una gran oportunidad de seguir ampliando su excelente trayectoria en la Liga, en la que seguía invicto hasta el momento, y con la idea de prolongar su pleno de triunfos a domicilio tras sus triunfos logrados ante el Júpiter Leonés y Unionistas B, ambos por un idéntico marcador de 0-1, mientras que en sus dos partidos jugados en casa, empate: Guijuelo (2-2) y Diocesanos (0-0).