El Caja Rural Cleba no aguanta el ritmo al Puerto del Carmen (28-22)

PUERTO DEL CARMEN 28

Cristina, Nayra (8), Carolina, Carla, Najara (3), Brenda (6), Lucía, Andrea, Mónica (1), Amaya (1), Alicia, Noelia, Ester (5), Lucía (3), Ingrid y Yuli (1).

CAJA RURAL CLEBA 22

Carmen Fernández (1), Marta Fariza, Aintzane García (2), Valeria de las Moras, Jone Goretti, Cecilia Colmenero (6), Marta Velasco, Itahisa Castillo (11), Jana Cuesta (1), Mireia Diez, Miren Martínez y Suhana Bayonas (1).

Parciales: 3-1, 6-4, 8-8, 9-10, 11-11 y 14-13 (descanso); 17-15, 20-16, 22—17, 25-18, 25-20 y 28-22 (final). Árbitros: Adrián Aroca y Vlad Virgil. Incidencias: Partido de Liga en División Honor Oro femenino correspondiente a la segunda jornada. Disputado el pabellón municipal de Tías.

Ni los once goles que anotó Itahisa Castillo, ni el buen juego desplegado en algunas fases del encuentro, sobre todo en la primera mitad, le sirvieron al Caja Rural Cleba para sacar algo positivo de su visita al Puerto del Carmen (28-22) en Lanzarote. Las leonesas dieron la cara, pero el físico de las canarias y, quizá, su mayor profundidad de banquillo terminaron por decantar la balanza en favor de las locales. Y es que las de Leo Álvarez aguantaron el tipo casi hasta el tramo definitivo, pero eso sí, siempre por detrás en el marcador desde que arrancanse el segundo acto.

El Cleba supo contrarrestar bien los ataques del Puerto del Carmen y no sentirse amedrentado en unos primeros treinta minutos en los que incluso llegó a ponerse por delante. Era un continuo intercambio de golpes. Sin embargo, tras el descanso empezó a bajar el ritmo el cuadro leonés, cada vez menos efectivo y claramente cansado. No pudo aguantar.