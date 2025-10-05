La Cultural reta al 'Queso Mecánico'

El 'Queso Mecánico' vuelve a la carga. Se presenta en el Reino después de cargarse al Sporting en El Molinón. La Cultural cierra este lunes la octava jornada de Segunda División de LaLiga Hypermotion, a partir de las 20.30 horas, con la única intención de hacer bueno en su estadio el triunfo conquistado ante el Real Valladolid en Zorilla (0-1), para lograr ante el Albacete Balompié la primera victoria como local del campeonato.

El rival, el Albacete, llega en clara dinámica ascendente y con la motivación máxima tras remontar en Gijón un 0-3 en contra (3-4), y con un esquema eminentemente ofensivo que intentará desbaratar desde el orden que predica el nuevo técnico culturalista José Ángel «Cuco» Ziganda. El cuadro leonés contará con las bajas ya conocidas por lesión de Sergi Maestre, Rafa Tresaco y Eneko Satrústegui, tres expedientes 'X' sin resolver por parte del club y sin dar a conocer el alcance de las dolencias que sufren, ni tampoco el tiempo previsto de baja a través de un parte médico oficial, cuando el resto de clubes de la categoría así lo confirman. Quique Fornos también es duda por lesión para entrar en una convocatoria en la que también está ausente el sancionado Iván Calero, expulsado con tarjeta roja directa frente al CD Castellón (1-3) y después sancionado con dos partidos (ante el Real Valladolid y este frente al Albacete).

Tras el buen resultado cosechado en Zorrilla (0-1) es muy probable que Ziganda repita el mismo once, con la única duda de la presencia en el once titular, una vez recuperado, del central Matía Barzic, aunque el rendimiento de Rodri Suárez y el portugués Tomás Ribeiro pueden impedir al hispano-croata que recupere la titularidad. El Albacete es el equipo más goleado de la categoría de plata del fútbol español, con 16 tantos recibidos, aunque también está situado en el tercer puesto de mejores goleadores, al haber logrado 14 dianas en las siete primeras jornadas. La escuadra manchega viaja a tierras leonesas con las dudas de Pepe Sánchez, aquejado de molestias en el tobillo, y la novedad de Higinio Marín, que regresa a la citación blanca tras cumplir cuatro partidos de sanción. Queda la duda de si Alberto González mantendrá a Jefté, delantero fichado como referencia ofensiva, y que no ha marcado aún.