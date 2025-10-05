El Atlético aguanta con diez y suma un punto en Balaídos contra el Celta

Publicado por Agencias Vigo Creado: Actualizado:

CELTA DE VIGO 1

Radu: Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Beltrán (Hugo Álvarez, min 55), Damián, Carreira (Pablo Durán, min 83); Williot Swedberg (Bryan Zaragoza, min 62), Ferran Jutglà (Aspas, min 62) y Borja Iglesias (Moriba, min 83).

ATLÉTICO DE MADRID 1

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano (Molina, min 81), Barrios, Koke (Gallagher, min 76), Nico González; Griezmann (Javi Galán, min 46) (Baena, min 76) y Julián Alvarez (Sorloth, min 81).

Goles: 0-1, min 7: Starfelt (pp); 1-1, min 68: Aspas. Árbitro: César Soto Grado (comité riojano). Expulsó por doble amonestación al rojiblanco Lenglet. Incidencias: Octava jornada de Liga. Balaídos ante 20.877 espectadores.

El Atlético de Madrid no pudo alargar su racha triunfal en Balaídos (1-1), penalizado por la infantil expulsión en el minuto 40 del francés Clément Lenglet, que lo condenó a un notable ejercicio defensivo durante toda la segunda parte, cuando Iago Aspas, tras una pérdida de Barrios que cogió a la defensa rojiblanca descolocada, firmó las tablas para dar un punto al Celta, que se marcha al parón como único equipo que todavía no ha ganado.

El inicio del Celta fue fulgurante. Al minuto de juego, Borja Iglesias rozó el gol con un remate de cabeza tras un buen centro de Jutglà, una de las novedades en el once celeste. Fue el primer aviso del equipo de Giráldez, que no renunció a su estilo pese al gran momento de forma de su rival.

Pero como en cada partido de esta temporada, un fallo defensivo condenó al equipo de Claudio Giráldez. Aspas salvó un punto en la segunda parte.