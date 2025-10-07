El debut de Ribeiro sólo deja a Bañuz, Rafús y Maestre sin estrenarse en liga

El delantero brasileño Lucas Ribeiro, una de las incorporaciones de la Cultural que llegó fuera de plazo en el mercado veraniego tras haberse desvinculado, con conflicto de por medio, de su anterior club el Mamelodi Sundowns sudafricano, disputó ante el Albacete Balompie (0-0) sus primeros minutos con la camiseta culturalista tras salir al terreno de juego en el minuto 76 en el lugar de Diego Collado.

Hasta ahora, la única participación del talentoso jugador que se convirtiera en mediático tras anotar el gol, elegido como el más bello, del último mundial de clubes ante el Borussia de Dormund alemán, había sido en el torneo contra el fuego disputado en León frente al Ourense CF.

Su estado físico, después del parón tras la cita en Estados Unidos, le había impedido entrar en los planes de Raúl Llona y, su sustituto en el banquillo, José Ángel 'Cuco' Ziganda, no ha tardado en darle la primera oportunidad en el segundo partido oficial al frente del equipo leonés tras la visita al Real Valladolid en Zorrilla (0-1).

Ribeiro pudo haber tenido un estreno exitoso con la camiseta de la Cultural si hubiera convertido en gol el servicio de Jordi Mboula, con el tiempo reglamentado ya cumplido, aunque su remate poco limpio acabó siendo rechazado por el guardameta del Albacete, Raúl Lizoaín. La acción del atacante brasileño todavía está en la retina de la afición leonesa con un centro medido de Mboula que encontró totalmente solo a Ribeiro, pero el disparo con su pierna buena, la izquierda, salió demasiado mordido permitiendo al cancerbero Lizoaín despejar en la mejor ocasión leonesa cuando ya se cantaba el gol en la grada con el tiempo reglamentado cumplido.

De esta forma, en la plantilla culturalista tan solo tres jugadores aún no han participado con el equipo en su vuelta a Segunda División, los guardametas Miguel Bañuz y Arnau Rafús, que todavía no ha debutado ni en los amistosos, y el centrocampista Sergi Maestre, recuperándose de una lesión de rodilla, de la que el club culturalista no ha informado del alcance de la dolencia que padece ni tampoco del tiempo estimado para su regreso a la competición.