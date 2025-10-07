La Rojita del portero exculturalista Fran González pasa a cuartos

Publicado por Lázaro García Valparaiso Creado: Actualizado:

España se clasificó para los cuartos de final del mundial sub-20 con el portero leonés del Real Madrid Fran González en sus filas, tras derrotar a la Ucrania del jugador de la SD Ponferradina Vlad Kysil (0-1), en un encuentro en el que fue superior en la primera mitad de la mano de Pablo García, el hombre del partido, pero en el que volvió a dejar muchas dudas en el complemento.

España dominó toda la primera mitad, tuvo la pelota, marcó el ritmo, hizo correr a los ucranianos, presionó alto, recuperó rápido pero apenas disparó al arco. Generó peligro en las bandas, en especial por la derecha, primero con el Pablo García y después con Jan Virgili, pero cuando llegaba al borde del área, esas virtudes no tenían guinda. El primer aviso llegó en el minuto 12 desde las botas de Thiago Pitarch, pero la incursión por la banda y el pase al centro del área chica del jugador del Real Madrid no encontró rematador.

El gol llegaría en el minuto 24, en una jugada ensayada bien ejecutada que tuvo inicio y final en Pablo García. El extremo del Betis Sacó para Virgili, este prolongó a la posición de Rodrigo Mendoza y el habilidoso centrocampista del Elche filtró un pase al área para que García solo fusilara a Krapytsov.

De ahí al final España siguió controlando el partido pero sin profundidad frente a una Ucrania que echó mucho de menos a su estrella, Hennadi Synchuk, sancionado de forma absurda: por entrar en el área técnica en el último partido de la primera fase estando ya sancionado por acumulación de tarjetas.

En el arranque de la segunda mitad, Mikhailenko decidió usar su mejor baza: sacó del campo a un cansado y desasistido Ponomarenko para dar entrada a Pyshchur, el hombre más alto del mundial. Un delantero de más de dos metros de altura en busca de crear peligro con centros al área, pero que no fue capaz de variar ese 0-1 para España, que jugará en cuartos de final frente al ganador del choque entre Colombia y Sudáfrica.