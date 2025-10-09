La Feria de Caza abre la puerta a una nueva edición

La Feria de la Caza abre un año más sus puertas en El Corte Inglés de León. Lo hace del 16 al 19 de octubre con el horizonte del inicio de la temporada y en un escenario en el que se mostrarán las últimas novedades que presentan las empresas líderes en el sector, además de acoger charlas, presentaciones y demostraciones de expertos.

El presidente de la Federación de Caza en León, Miguel Fierro, será el jueves 16 el encargado de inaugurar la Feria a partir de las 17.30 horas, y a partir de las 19,00 del mismo día, Antonio Adán, especialista de la firma leonesa Nobel Sport Excopesa, ofrecerá algunos consejos para elegir el cartucho metálico ideal.

Durante el jueves, viernes y sábado de la próxima semana, además de toda la oferta habitual de la que disponen los aficionados leoneses en el renovado espacio de Caza de El Corte Inglés, la feria ofrecerá exposiciones exclusivas de los principales especialistas en armas y cartuchería, óptica, visores térmicos, telémetros, collares geolocalizados para perros de caza o ropa técnica de la mano de empresas líderes como Arcea, El Calden, Excopesa, Leica o Blaser, entre otras. Pero además de los avances en los distintos equipos, la Feria volverá a ser una cita en la que se podrán conocer y probar las innovaciones técnológicas de los fabricantes, desde las últimas generaciones en visores térmicos hasta el simulador de caza mediante realidad virtual de la firma Young Wild Hunter. Tampoco faltarán las ponencias de algunos de los grandes referentes en este deporte, como Michel Coya que el viernes 17 a las 19.00 hablará sobre su reciente experiencia en Perú.

El sábado, a partir de las 13.00, tendrá lugar en una demostración del simulador de caza basado en realidad virtual de Young Wild Hunters y por la tarde, a partir de las 18,00, el experto de Leica Javier Carril ofrecerá una demostración práctica del rendimiento de los equipos más avanzados de esta firma líder en óptica. Finalmente, con motivo de la Feria, las marcas participantes ofrecerán descuentos en sus productos y todos los asistentes recibirán un vale de 50€ para canjear en el Departamento de Caza.