La Cultural se encomienda al Arcángel

La Cultural visita este lunes, a partir de las 20.30 horas en el Nuevo Arcánge, al Córdoba CF, un rival al que nunca han vencido en campo andaluz y con el que encajaron dos derrotas en su último enfrentamiento en Primera Federación.

El equipo culturalista llega en fase ascendente después de fortificar su portería tras mantenerse invicta ante Real Valladolid y Albacete Balompié, aunque lo haga en penúltima posición, después de las victorias de otros rivales por la parte baja de la clasificación y ante un conjunto cordobés que solo está un punto por encima de los leoneses.

Después de las dos derrotas iniciales en Burgos (5-1) y Gijón (1-0), la Cultural encadenó en sus visitas dos victorias ante el entonces lider invicto, Racing de Santander (2-4), además de en el duelo autonómico ante el Real Valladolid (0-1).

El técnico navarro recupera, al menos para poder entrar en convocatoria, al centrocampista Sergi Maestre, único jugador de campo inédito hasta ahora en la temporada y también al lateral derecho Iván Calero, tras cumplir su sanción de dos partidos y que discutirá el puesto al venezolano Víctor García en una de las decisiones que tendrá que tomar Ziganda.

Dado el buen rendimiento mostrado por la Cultural en los últimos partidos se preven pocos cambios en el once de salida que presente en el Nuevo Arcángel ante un rival del que el ‘Cuco’ Ziganda destacaba su intensidad y ritmo de partido. La alineación probable será la conformada por Badía; Víctor García o Iván Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Bicho, Pibe; Chacón, Sobrino y Paco Cortés o Collado.

El equipo cordobés, entrenado por Iván Ania, no se fía de la recién ascendida Cultural, aunque quiere confirmar el cambio de tendencia iniciado la pasada jornada en Zaragoza (0-1) y asentarse en la zona media de la tabla a pesar de las bajas que afectan, sobre todo, a sus laterales. El asturiano deberá sobreponerse a las cuatro bajas confirmadas: las del meta andorrano Iker Álvarez y el lateral boliviano Marcelo Timorán, que están con sus selecciones; y las de los lesionados de larga duración Juan María Alcedo, también lateral, y el delantero luso Adilson Mendes. Sí podrá contar con Albarrán, que irá convocado a pesar del reciente fallecimiento de su madre.