María Cadenas, Luzma y Priscila se apuntan las últimas victorias en la categoría femenina

Rebeca Martínez y Luzma Carcedo en la final del corro de Boñar en la categoría de medios.Á. QUIÑONES

Publicado por Álvaro Quiñones Boñar

La categoría femenina cerró también su fase competitiva en la Liga de Verano. Lo hizo con altas dosis de calidad y con emoción en algunos de los combates.

En ligeros se repitió la tónica habitual en esta Liga de Verano de tres luchadoras con la ausencia de Priscila Martínez que como es habitual iba a buscar el triunfo en otro peso.

Con esto y la lesión de Isabel Justel, María Cadenas se apuntaba la victoria en el corro y el subcampeonato de Liga.

En cuanto a la categoría de medios no se contaba con la líder Beatriz Riaño que lucharía en esta ocasión en pesados. Lo quiso aprovechar Rebeca Martínez en la final y se adelantaba a Luzma Carcedo, aunque esta iba a remontar y se llevaba otro corro para sus vitrinas.

En pesados Beatriz Riaño llegaba a la final venciendo a Edili García en semifinales y aunque se adelantó a Priscila Martínez en esa final la habitual de ligeros iba a remontar el combate y ha ganado al menos un corro en los tres pesos en la presente competición de la Liga de Verano.

La Liga de Verano cierra así en la categoría femenina con Priscila Martínez, Beatriz Riaño y Edili García en lo más alto del podio en las categorías de ligeros, medios y de pesados.