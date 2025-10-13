El ‘Euro Ademar’ se estrena ante el favorito del grupo

Toca materializar el sueño alcanzado en la pasada edición de la Copa del Rey, donde el Abanca Ademar lograba su pase directo a la fase de grupos de la Liga Europea de Balonmano. Un momento para disfrutar y crecer como equipo que este martes —desde las 18.45 horas en La 8 León Televisión— empieza a forjarse en Suiza ante el «gran favorito» —a priori— de los rivales que se cruzarán en el camino de los leoneses: el Kadetten Schaffhausen. Allí juega, entre otros, Juan Castro, cuyo objetivo es regresar al club presidido por Cayetano Franco para la próxima campaña. Habrá que ver si se concreta. Mientras tanto, el central forma parte de una escuadra temible e invicta por ahora en su país este curso.

El Ademar llega a Europa «muy cerca del mejor momento como grupo», tal y como reconoce el máximo responsable del banquillo. Gordo señala que el conjunto leonés, que tan solo ha encajado una derrota en la Liga Asobal ante el Fraikin Granollers, «va cada día a más en cuanto a prestaciones, mostrando un juego fluido en todos los partidos, con un equipo que compite y con la gente muy enchufada». En este sentido destacó «la calidad humana, que quizá sea la mejor en estos tres años de la segunda etapa en León, cogiendo poco a poco madurez a pesar de su juventud y por eso es muy fácil trabajar en el día a día con los jugadores para intentar ser cada vez más competitivos», señala.

De cara al inicio ante el principal favorito del grupo europeo, el técnico ademarista se marca como objetivo «volver a ser un rival que se agarra a los partidos y salir con esa mentalidad para intentar plantar cara a un rival que está concebido para la Liga de Campeones». Entre las alternativas del juego que planteará insistió en la importancia de «cerrar bien la defensa, ayudando al máximo a la portería porque ellos utilizan, durante muchos minutos, el ataque siete contra seis y hay que intentar aprovechar también las propias armas para hacerles daño».

El Abanca Ademar ya sabe lo que es imponerse a los suizos. El balance es muy positivo. La última vez fue en la 17-18 en Champions con doble triunfo leonés.