Calero, defensa de la Cultural: "Lo de Zaragoza no es una final"

Último contra penúltimo. Esa es la primera «final» que disputa la Cultural en su objetivo de mantener la categoría de plata. Los de Ziganda visitan este sábado al Zaragoza necesitados de sumar un triunfo que cambie la mala dinámica actual. Sin embargo, dentro del vestuario se quitan toda presión. El máximo responsable del banquillo ya advirtió hace días que su obsesión es alcanzar los 50 puntos sea como sea, todo lo demás «no me importa». Un discurso que también comparte Iván Calero. «Estamos a principio de temporada y esto puede cambiar mucho de aquí al final, así es la Segunda División y no nos estamos jugando cosas como sí podrían ser las últimas tres o cuatro jornadas, pero iremos a competir como lo hemos hecho hasta ahora", remarcó en sala de prensa.

El lateral derecho de la Cultural Leonesa destaca el cambio experimentado por el equipo tras la llegada al banquillo de José Ángel Cuco Ziganda, por lo que cree que hay «una base para crecer y llegar al objetivo, aunque haya cosas que mejorar». El jugador madrileño, que se perdió por sanción los encuentros ante el Real Valladolid y Albacete Balompie, pero que volvió a disfrutar de minutos ante el Córdoba, insistió en que en Zorrilla el conjunto leonés «compitió muy bien, y esa línea de competitividad nos está acercando a la victoria o incluso varias seguidas».

Regreso a casa

Calero tendrá el próximo sábado como rival a un equipo que abandonó hace poco tiempo, después de una salida un tanto convulsa en las formas, tras desvincularse del contrato que tenía con el conjunto maño y recalar, para las tres próximas campañas, en la Cultural. Sin embargo, dejó a un lado el posible carácter especial del enfrentamiento sin que suponga, ha dicho, «un extra, ni en lo personal, ni en lo deportivo» y mostrando su convicción de que su exequipo tiene plantilla suficiente «para sacar la situación adelante y que la actual se quede en anecdótica».

Lo que tiene claro el lateral diestro es que, pese a enfrentarse los dos últimos clasificados de LaLiga Hypermotion, con la obligación de sumar puntos, la cita no es una final dado lo prematuro del calendario.

Sanción

Por otra parte, La Liga denuncia el lanzamiento desde la grada de una botella en el encuentro entre el Córdoba y la Cultural que no impactó en ningún jugador del club leonés. Una imagen que se pudo ver en directo durante la retransmisión televisiva. El propio colegiado entregó la botella de plástico al delegado del conjunto andaluz. También se hacen eco de insultos al culturalista Edgar Badía. Habrá que ver ahora cuál es la sanción que le cae al Córdoba.

