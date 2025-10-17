Fallece el piloto portugués Jorge Brandao durante la última etapa del Rally del Marruecos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El piloto de motos portugués Jorge Brandao falleció este viernes al sufrir un accidente durante la quinta y última etapa del Rally de Marruecos, de 216 kilómetros cronometrados con salida y meta en Erfoud, informan los organizadores.

"Hoy, 17 de octubre, durante la quinta etapa del Rally del Marruecos, que discurre en bucle alrededor de Erfoud, el motorista Jorge Brandao, que participaba por segunda vez en la carrera, sufrió una caída en las dunas en el kilómetro 214", explican los organizadores.

Brandao, del equipo 'Old Friends Rally, "fue atendido rápidamente por los médicos de un helicóptero médico que lo trasladó al hospital de Erfoud, donde lamentablemente falleció a las 13:55", agrega el Rally del Marruecos, que "presenta sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos".