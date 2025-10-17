León se convierte en la capital de la pesca con Destino Pesca-LVII Semana Internacional de la Trucha

León es tierra de pesca, de buena pesca. Un referente a nivel nacional tanto por sus ríos como por la reina de sus aguas, la trucha. Y también un foco de atracción que estos días alcanza su máxima expresión con una Feria que abría este viernes de manera oficial sus puertas en el Museo Diocesano con el pregón de un tetracampeón del mundo como Pablo Castro Pinos.

La Feria, que se desarrollará hasta el domingo, incluye actividades como la habilitada en la plaza Mayor con una piscina gigante que sirve de Aula de Pesca. Talleres, conferencias y demostraciones prácticas conforman parte de una propuesta que ha tenido también presencia en días pasados y que sin duda alguna refrenda la buena salud de un arte como la pesca y un escenario como los ríos que son fuente de vida.