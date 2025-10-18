La Virgen retoma la senda positiva con su triunfo en Soria (0-1)

Publicado por A. Ortuño Soria Creado: Actualizado:

NUMANCIA B 0

Oliynyk, García, Benito, Miñana (Matsushita, min 55), Domínguez (Beltrán, min 66), Neves, Ishizuka, Puigcerver, Mata (Ayuda, min 83), González (Voinea, min 45), Niño (Giaquinta, min 55).

CD LA VIRGEN 1

Freile, Aller, Alvano, Vallejo (Álvarez, min 58), Rodríguez (Gallego, min 70), Calleja, Martínez (Rodrigo, min 71), Nebreda, Pablo (Carpintero, min 58), Carnicero, Vázquez (Lescun, min 71).

Gol: 0-1, min 82: Álvarez. Árbitro: Mateo Ortega Peña. Tarjeta amarilla a Puigcerver, Carincero y Martinez. Incidencias: El CD Virgen del Camino consiguió una trabajada y valiosa victoria en su visita al C.M. Francisco Rubio ante el Numancia B, imponiéndose por 0-1 con un tanto de Hugo Álvarez en los minutos finales. Los de Sergio González rompieron así su mala dinámica. | Á.O.