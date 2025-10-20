Lo de Cortés refuerza la unidad, lo de Yayo sobra

Francisco Cortés suma dos goles, los conseguidos ante el Real Zaragoza tras el 0-5 del sábado. Destaca la actitud como una de las principales virtudes del equipo en el cambio de cara experimentado tras la llegada al banquillo del técnico José Ángel Ziganda.

El jugador, cedido por el Levante que llegó en el último día del mercado veraniego, disfrutó ante el Real Zaragoza de 18 minutos que le valieron para lograr un doblete que redondeaba la goleada leonesa ante el conjunto maño.

"Intento aprovechar los minutos", expresa el extremo, quien recalca la importancia de "no bajar los brazos, sino seguir compitiendo al máximo", a pesar de la superioridad numérica de su equipo tras las dos expulsiones en la primera mitad del conjunto zaragocista.

Para Cortés la "asignatura pendiente" que le queda al equipo leonés es lograr su primer triunfo como local en la actual temporada en el Reino de León, para lo que tendrá dos oportunidades consecutivas al recibir al también ascendido Ceuta el sábado y, una semana después, al Mirandés.

Yayo González, por su parte, traspasado a la Cultural en agosto por parte del Real Oviedo, aunque la entidad carbayona se guarda unas variables que permitirían el regreso del canterano oviedista al club azul, no aceptó de buen talante no jugar ni un solo minuto frente al Real Zaragoza. No realizó la activación física después del encuentro, obligatoria para los futbolistas que han participado pocos minutos o nada durante los partidos, y también se encaró con el director deportivo, José Manzanera, al final del encuentro en el Ibercaja Estadio.

Yayo ha participado en 4 de los 10 partidos disputados, con un total de 66 minutos: Sporting (17 minutos), Leganés (14 minutos), Racing de Santander (18 minutos) y Valladolid (17 minutos).

Dos futbolistas de la Cultural con dos actitudes completamente opuestas. Es el momento se sumar, de hacer vestuario y de pelear todos en la misma dirección hacia la conquista del objetivo, la de salvar la categoría, como primer requisito para consolidarse en una Segunda División que necesita la más que centenaria Cultural y una ciudad como León que vibra con su equipo en la élite del fútbol profesional. El resto sobra. Y el club debería actuar con contundencia para evitar intereses particulares que perjudiquen la buena marcha y dirección que ha tomado la nave culturalista que dirige desde el banquillo el Cuco Ziganda.