Ganar es una cuestión vital para el Abanca Ademar

El Abanca Ademar deberá firmar una actuación coral de todos sus jugadores para intentar superar al Nexe en el Palacio.ÁNGELOPEZ

El Abanca Ademar abre meste martes las puertas del Palacio a la Liga Europea. Lo hace recibiendo al Nexe croata (20.45 horas) en un encuentro de alta trascendencia para los de Dani Gordo. Una derrota sería dar un paso atrás en sus opciones de acceder a la siguiente ronda a la que solo los dos primeros del grupo tienen derecho.

Después de caer en la pista del Kadetten suizo ante el que mostraron una buena imagen aunque el potencial del rival decantaba al final la balanza en contra de los leoneses, el siguiente examen para el Abanca Ademar es un Nexe que en la primera jornada del torneo salía airoso en el duelo balcánico ante el Partizán.

Con solo cuatro equipos y dos plazas para la siguiente ronda puntuar, y más si es en casa, se convierte en una necesidad para los de Dani Gordo que en buena dinámica dentro de la competición doméstica de la Liga Asobal buscarán extenderla al segundo torneo continental en relevancia.

Precisamente el técnico ademarista podrá contar con casi todos sus mimbres a excepción de las bajas de larga duración de Álex Lodos y el sueco Oscar Lindqvist. Los demás estarán a su disposición parea un pulso de alta exigencia. Y frete a un rival directo, ya que la primera plaza, salvo sorpresa, parece destinada al Kadetten helvético.

Gordo confía en hacer valer la fortaleza recuperada del Palacio de Deportes después de sumar dos victorias en la Liga Asobal ante el Ciudad Real y el Cuenca, aunque sufriendo hasta el último instante pese a dominar el marcador durante todo el encuentro.

En dos jornadas las opciones leonesas de optar a un billete para la siguiente ronda van a verse examinadas para bien o para mal, ya que en la tercera deberán viajar a la pista del Partizán, el rival a priori más accesible del grupo.

Respecto al Nexe, el equipo croata viaja a León con todo su arsenal y con una gran amenaza para los intereses leoneses dado su buen momento y también eficacia goleadora, el lateral internacional Tin Lucin, que en su día militó en el club ademarista para recalar posteriormente en el Orlen Wisla Plock polaco antes de defender la camiseta del Nexe.

No será el único peligro para los leoneses de un rival que presume de un alto bagaje ofensivo. La defensa será determinante para intentar minimizar el daño que puedan ocasionar los lanzamientos de los jugadores croatas. Será una parte de un temario que deben aplicar sobre la pista los ademaristas y que incluye también el apartado de ataque.

Al Palacio de Deportes de León llega un equipo que lidera su liga en la que no conoce la derrota y que en Europa también suma en positivo. Un escollo relevante. Pero también un aliciente para el Abanca Ademar. Ganar y además de hacerlo en casa es esencial para que el viaje de los leoneses no se acabe esta temporada en el escenario continental en seis encuentros.

Y ante un rival que cuenta con un potencial parecido a los leoneses. Y que además juega como visitante en León.