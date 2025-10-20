Propósito de enmienda del Barça en Europa antes del Clásico

Publicado por Daniel Panero Barcelona Creado: Actualizado:

El FC Barcelona tiene este martes (18.45 horas, Movistar Liga de Campeones) un partido incómodo. Los azulgranas reciben al Olympiacos en el Lluis Companys en un encuentro bisagra entre el difícil compromiso que solventaron contra el Girona en el último minuto y un clásico al que los de Hansi Flick no llegarán en su mejor momento. El Barça no es el del año pasado, está concediendo mucho más en defensa, y eso es algo que el técnico alemán quiere empezar a cortar cuanto antes, empezando en la Champions y ante un rival que debe pagar los platos rotos para recuperar sensaciones antes de visitar el Santiago Bernabéu.

Y es que el Barça llega a este momento de la temporada con dudas. Es así porque el 4-1 recibido en el Pizjuán encendió todas las alarmas y porque el duelo ante el Girona no solo no ha conseguido apagarlas, sino que ha hecho que suenen aún con más fuerza. Flick sabe que su equipo necesita mejorar antes del Clásico y que el partido de este martes puede ser clave. «Ahora mismo es una situación complicada, pero estoy feliz de haber conseguido los tres puntos contra el Girona. Hemos analizado el partido. Hay que encontrar una mejor colocación y, a partir de ahí, presionar», afirma Flick.

