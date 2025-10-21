El Atlético Astorga fija los precios para la Copa del Rey frente al Mirandés

El Atlético Astorga ha fijado los precios para el partido que el club maragato disputará el próximo 29 de octubre de la primera ronda de la Copa del Rey frente al Mirandés en La Eragudina a las 20.00 horas. Para los socios la entrada costará 12 euros para adultos y para joven (menos de 18 años). En el caso de los no socios se ha fijado a 20 y 10 euros.