Merillas vence en Sorbeda del Sil

Sorbeda del Sil se convirtió una vez más en escenario natural del V Trail de la Castaña, una cita que une competición, convivencia y paisaje en el corazón del Alto Sil. Los participantes recorrieron los montes bercianos entre castaños centenarios, superando duros desniveles y disfrutando de un entorno único.

La prueba, organizada por el Club de Montaña La Bóveda de Páramo del Sil, volvió a ser referente en el calendario autonómico y sede del Campeonato de Castilla y León de Carreras en Línea de Corta Distancia (FDMESCYL). Tres modalidades —Trail de la Castaña (19 km +1000 m), Speed Trail Castañina (10 km +400 m) y Andarina (14 km +500 m)— ofrecieron opciones para todos los niveles, culminando en una jornada de hermandad con comida popular, magosto y música en directo.

Claudia, Zaida y Beatriz, podio femenino.JESU@RIAS

En la entrega de premios participaron, entre otros, el Presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, la Aalcaldesa de Páramo del Sil, Alicia García, y el presidente del Club de Montaña La Bóveda y director de la carrera, José Cecos.

En la categoría local el ganador fue Marcos Leonardo del Club la Bóveda y en segunda posición Alberto Cerezales también del mismo Club local.

En el podio absoluto femenino, el tercer puesto fue para Zaida Cuadrado (Solorunners Valladolid), el segundo para Beatriz Hernández (Atletas Veteranos Salamanca) y la victoria absoluta fue para Claudia Corral (DLC Trail Team).

En la categoría masculina, el tercer puesto lo ocupó Mario Mirabel (Joma Trail-La Bóveda), segundo fue Pedro Pinillas (Club de Montaña La Bóveda) y el triunfo absoluto —y título de Campeón de Castilla y León de Trail Corto— fue para el subcampeón del mundo Manuel Merillas, de La Bóveda. La fiesta continuó con una comida popular con más de 500 personas.