La Cultural, sin Chacón ante el Dépor

El acuerdo de cesión de Luis Chacón (Pontedeume, 2000) entre el Deportivo de La Coruña y la Cultural incluye una limitación que afecta de forma directa al enfrentamiento entre ambos equipos, la 'cláusula del miedo'. El atacante gallego no podrá jugar ante el Deportivo en el encuentro de ida en Riazor, el sábado 8 de noviembre a partir de las 18.30 horas en partido de Liga correspondiente a la jornada 13, ni tampoco podrá disputar el choque de la segunda vuelta en el Reino de León. Así, la entidad coruñesa evita que pueda disputar los dos duelos ligueros.

El otro entente al que llegaron ambos clubes se refiere a que la cesión de Chacón atenderá en ningún momento a un probable retorno del jugador a su club de origen por cualquier motivo o situación del mercado. No aparece en el contrato de cesión una cláusula de repesca.

TRESACO, CON EL GRUPO

Como ya había anunciado Diario de León, Tresaco se incorporaría esta semana al trabajo.